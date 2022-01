Gf Vip, Nathalie contro Alex: «È un narciso pericoloso». Soleil difende Belli: «Sei anche psicologa?»

Alex Belli anche se è stato eliminato dal Gf Vip, in realtà non se ne è mai andato. E con l’ingresso di Delia Duran la questione si è acuita. Dopo mesi in cui si parla della chimica artistica tra Alex e Soleil se ne continua a parlare. si è ritornato a parlare nuovamente di Alex Belli e della sua conoscenza con Soleil Sorge. «Alex Belli? Un narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna» afferma con una certa decisione Nathalie Caldonazzo che poi aggiunge: «Urla poi, che ca**o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. È sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come l’esorcista se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo palesemente un narcisista patologico senza alcun dubbio».

Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare”. #natalycaldonazzo #alexbelli #gfvip pic.twitter.com/Z7fzxDrDUc — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 17, 2022

Gf Vip, Nathalie contro Alex

La risposta di Alex Belli arriva attraverso i social network in prima battuta: «Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare”». E poi di persona: «Vorrei delle scuse». In difesa di belli scende un'altra volta Soleil Sorge: «Per esprimere concetti del genere bisogna avere almeno una laurea in psicologia. Sono affermazioni pesanti», ma Nathalie spiega che si è trovata a stare con persone così: «Non si tratta di amore i tre anni che avete passato con un colpo di spugna li ha cancellati».