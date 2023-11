GF, Fiordaliso ha capito: «Beatrice, lui è un abile giocatore»

Giovedì 2 Novembre 2023, 07:34

Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno discusso dei comportamenti di Giuseppe, nell'ultima giornata del Grande Fratello. La cantante ha espresso dubbi sulla sincerità del ragazzo, sostenendo di fronte alla coinquilina come stia giocando in maniera strategica. Fiordaliso ritiene infatti che se Giuseppe avesse davvero avuto sentimenti per Beatrice, avrebbe scritto la lettera, che tanto ha fatto discutere, in modo più privato anziché in Confessionale, dove tutto diventa pubblico. Fiordaliso crede che Giuseppe sia interessato a Beatrice ma secondo lei il ragazzo teme anche di essere eliminato dal gioco, quindi sta cercando tutte le strade possibili per restare all'interno della Casa. Fiordaliso non approva questo comportamento e Beatrice, pur apprezzando la lettera di Giuseppe, ha chiarito che non intende tornare con lui e sembra aver preso una decisione definitiva. Grande Fratello, Mughini peggiora la situazione con Angelica?