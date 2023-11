Grande Fratello, Mughini peggiora la situazione con Angelica? La sua spiegazione sul balletto sexy

Giovedì 2 Novembre 2023, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:13

Nel corso della divertentissima serata a tema Halloween mostrata in diretta al Grande Fratello nel corso della serata del 31 ottobre, Giampiero Mughini aveva pronunciato una frase su Angelica Baraldi che era stata in grado di scatenare un acceso dibattito tra i telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Il suo commento sulla ragazza, infatti, era riuscito a far discutere talmente tanto che più d’uno aveva chiesto l'intervento della produzione per prendere dei provvedimenti nei suoi confronti. Ma cosa avrà mai combinato il celebre opinionista? E perché mai quello che ha detto è così grave? E, soprattutto, cosa è successo adesso che sembra avere addirittura rincarato la dose nel momento in cui ha provato a metterci una pezza? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



