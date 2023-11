GF, Beatrice chiede aiuto a Giuseppe: ecco cosa non vorrebbe che facesse Massimiliano Varrese

Giovedì 2 Novembre 2023, 06:28

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nella casa del Grande Fratello, si era creato un rapporto bellissimo, finito però per via del fatto che il ragazzo ha ammesso di essere attratto da un’altra donna, comportandosi malissimo nei confronti dell’attrice. Lei ha cercato inizialmente di tenere le distanze da lui, salvo poi ricredersi e tornare a parlargli soprattutto per chiedergli un favore personale che riguarda un altro concorrente del reality show di casa Mediaset: Massimiliano Varrese. Beatrice ha infatti paura che quest’ultimo possa fare qualcosa di molto stupido, tanto è vero che è arrivata a chiedere a Giuseppe di intervenire nel caso avvenga qualcosa. Ma cosa gli avrà mai chiesto? E quali sono le sue paure riguardo all’ex Carramba Boy? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



