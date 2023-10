Grande Fratello, la lettera di Giuseppe a Beatrice Luzzi

Martedì 31 Ottobre 2023, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 07:37

L'aspettavamo, è arrivato. Dopo un lungo periodo di silenzio, Beatrice Luzzi e Giuseppe si sono finalmente confrontati. Beatrice, venuta a conoscenza della lettera inaspettata scritta dal barman, ha deciso di affrontare la situazione direttamente al termine della diretta del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi ha spiegato di aver scritto la lettera in privato nel Confessionale e aveva previsto di darla a Beatrice solo in caso di sua eliminazione. Nonostante l'opportunità di consegnarla Giuseppe ha scelto di scusarsi verbalmente, insistendo affinché Beatrice accettasse le scuse. Beatrice risponde che non può accettare le scuse: «Non posso accettarle io, devono accettarle i miei figli»

