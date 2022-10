Giovanni Ciacci, Gegia, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti al televoto flash dopo le parole contro Bellavia: il provvedimento del Gf Vip

Aveva parlato a inizio puntata Alfonso Signorini dei provvedimenti che il Gf Vip avrebbe preso dopo l'attegiamento «orribile» che i vipponi hanno avuto nei confronti di Marco Bellavia. L'ex conduttore di Bim Bum Bam aveva dichiarato i suoi problemi di salute mentale all'interno del reality e dagli altri ha ricevuto solo porte in faccia e dopo 11 casa di reclusione «da dover recuperare». Il primo provvedimento è stato preso nei confronti di Ginevra Lamborghini che dopo aver denunciato Bellavia di averla toccata senza il suo consenso aveva detto che l'ex vippone meritava di essere bullizzato. La Lamborghini è stata la prima elininata. «Mi spiace Ginevra perché so la tua storia - è addolorato Alfonso ma non può fare altrimenti - le tue parole sono impossibili da accettare e devi abbandonare la casa». Ma non è finita. Dopo la tirata di orecchie a Giovanni Ciacci ora si passa a Gegia.

La comica oltre a fare film e spettacoli teatrali è anche laureata in psicologia e iscitta all'albo. Quando Marco Bellavia lo ha saputo ha chiesto di poter dormire con lei e fra una chiacchiera e l’altra si è più volte sfogato chiedendole consigli e aiuti. La donna però non ha tirato fuori lato umano e neanche medico. Gegia non è mai stata propensa ad aiutarlo e più volte si è lamentata di aver dormito poco perché lui a letto «si muoveva troppo» e «faceva rumore perché piangeva».

Il web vuole l'eliminazione

Le parole della comica fanno drizzare i peli della pelle. «Non c’ho voglia adesso di farti da psicologa ho fame, non me ne frega niente di sapere che hai avuto. Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti dò un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Non dare spiegazioni del tuo comportamento perché peggiori le cose perché non lo sai fare». ma non è finita con una porta in faccia a Marco, Gegia ha fatto di piu': lo ha etichettato Parlandone con altri ha poi come un «matto malato», parole che lo stesso Luca Salatino ha giudicato insopportabili: «Dai Gegia non si dicono certe cose». Il caso è esploso fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e Gegia rischia di essere radiata dall’albo degli psicologi. L'appello di molti fan del Gf Vip è che la vippona venga eliminata dal reality e radiata dall'albo.

Alfonso Signorini ne parla proprio con lei, ma la comica non cambia idea.

I provvedimenti verso gli altri vipponi

In superled vengono chiamati Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi.

«Abbiamo riflettuto e analizzato ore e ore di girati, non stiamo qui a fare processi ma purtroppo sono andate in onda osservazioni che non possono essere accettate - Signorini è tranchant - voi non siete cattivi e quelli nel salone i bravi, siamo tutti sullo stesso piano però alcune frasi che avete pronunciato hanno indignato l'opinione pubblica e su questo bisogna rispondere. Non sono frasi gravissime come quelle di ginevra, quindi non si parla di squalifica immediata come quella di ginevra, ma l'opinione pubblica è stata colpita da queste frasi e ora dobbiamo ragione a loro»

Cosa hanno detto le altre vippone? Elenoire: «Uno così si merita la neurodeliri» e per Patrizia Marco non doveva stare al Gf Vip. «Se hai dei problemi stai a casa tua non vieni qui a fare psicanalisi gratis».

Alfonso Signorini comunica il secondo provvedimento. «Queste frasi sono gravi, e siccome il pubblico è sovrano e si è indignato sarà il pubblico a decidere chi avrà una seconda possibilità». Viene aperto un televotoflash per tutti e quattro.