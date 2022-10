Gf Vip, provvedimenti disciplinari in vista per i vipponi dopo l'abbandono di Marco Bellavia? Le anticipazioni

Quinta puntata del Gf Vip, e da giorni non si parla di altro. Ci sarebbe dovuta stare stare l'eliminazione di uno dei concorrenti finiti in nomination, ma così non sarà. primo colpo di scena, anche se era già nell'aria, del reality di Alfonso Signorini. Marco Bellavia ha abbandonato la casa. E c'era da aspettarselo. Dopo giorni e giorni di richieste d'aiuto dell'ex conduttore di Bim Bum Bam che ha raccontato ai suoi compagni di soffrire di depressione e di aver voluto partecipare al programma proprio come stimolo personale, Marco si è trovato isolato dal gruppo. Tutti, o quasi, gli hanno voltato le spalle e lui non ha retto. Marco Bellavia, che aveva svelato le sue fragilità usando proprio il termine di «dolore mentale», si è ritrovato solo. Con la sua confessione, probabilmente, si aspettava altro. Una vicinanza che invece non ha trovato dentro la casa. Ecco quindi che l'erliminazione di stasera è stata annullata, è stata proprio la produzione del reality a dare l'annuncio su Twitter sabato.

Gf Vip, Marco Bellavia abbandona la casa: «Si tratta di ansia e paura». L'ira del web: «È stato costretto perché è stato bullizzato»

Gf Vip, Marco Bellavia abbandona: provvedimenti in vista?

Sul web è esplosa subito dopo l’indignazione legata alla mancanza di sensibilità da parte di alcuni partecipanti al reality show che hanno sottovalutato o minimizzato il problema dell’uomo. E l'hasthag #iostoconmarcobellavia è diventato virale. Sono nate accuse di bullismo, di stigmatizzazione e di mancata empatia e sensibilità nei confronti dell'ex vippone. In molti hanno chiesto provvedimenti seri nei confronti di chi è stato protagonista di questi comportamenti. Stasera tutto questo sarà sicuramente al centro del dibattito della puntata

Marco Bellavia lascia il Gf Vip, dalla malattia al bullismo: cosa sappiamo. Ex moglie furiosa: «Vergogna!»

Cosa succederà

Non mancheranno altri momenti di accese discussione stasera, con i vipponi che dopo il ritiro di Marco hanno cominciato a ritrattare sulle loro posizioni e si mostrano ora "pentiti".

Marco Bellavia, la depressione e le polemiche al Gf Vip: «I concorrenti "bulli" lo hanno deriso: «Se sei malato, stai a casa tua»

Per sapere realmente cosa accadrà e quali provvedimenti saranno presi (se saranno presi) non ci resta che attendere le 21.40 per la quinta puntata del Gf Vip in onda su su Canale 5.