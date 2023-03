Gene Gnocchi dalla De Girolamo: «Con politicamente corretto niente più battute su Brunetta»

Un Gene Gnocchi inedito sarà ospite stasera, sabato 25 marzo in seconda serata su Rai1, nel salotto di "Ciao Maschio", dove i maschi si mettono a nudo al cospetto di Nunzia De Girolamo, pronta a stuzzicarli con domande e giochi di parole affiancata dal duo di drag queen Karma B. E il comico si è lasciato andare ad una confessione relativa al tema di puntata, 'i sensi di colpa'. «Una volta facevi una battuta tranquilla, senza problemi, adesso col politicamente corretto ti senti continuamente in colpa. Io prima nel mio spettacolo dicevo che ero stato personal trainer di Brunetta e che avevo sbagliato io perché gli avevo fatto fare troppa pressa».

Ma non solo, proprio sull’ ex ministro Gnocchi ha voluto incalzare: «Sempre nei miei spettacoli, dicevo anche che Brunetta tutti i giorni alle 9, cascasse il mondo, fa bungee jumping, cioè si lancia dal tavolo della cucina. Oggi, per colpa del politicamente corretto, non si potrebbero più dire queste cose. Ad un certo punto mi son sentito come frenato».

Oltre a Gene Gnocchi, gli altri ospiti di Nunzia De Girolamo saranno l’attore e giudice di "Ballando con Le stelle’" Fabio Canino ed il comico e volto di "Stasera tutto è possibile’", Francesco Procopio. Un terzetto variegato fatto di personaggi molto diversi tra loro, che amplificano le reazioni del pubblico nei confronti di "Ciao Maschio", programma che in questa terza stagione consolida la doppia cifra di share per De Girolamo, che con la sua squadra di autori si gode il momento.