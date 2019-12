Fiorello a Verissimo, l'incontro speciale con Silvia Toffanin: «Ora faccio come Maria De Filippi»

Fiorello a Verissimo per un incontro speciale con Silvia Toffanin. Dopo la partecipazione della conduttrice a Viva RaiPlay, tocca a Fiorello far visita al salotto di Verissmo. Sui social ancora non c'è nessun riferimento all'intervista, ma trapela qualche anticipazione. Gira infatti, oltre ad alcune foto, un video che è una sorta di backstage dell’incontro tra i due. «Mangio la caramella come la De Filippi», si sente dire da un divertito Fiorello pizzicato dalle telecamere.



Nel corso della lunga intervista si parlerà anche di Viva RaiPlay, il programma con cui Fiorello sta provando a dimostrare che è possibile essere seguiti da un grande numero di persone anche utilizzando i canali non tradizionali. La Rai infatti ha scommesso sul conduttore e si può dire, a giudicare dagli ascolti, che è una scommessa vinta. Si sa che nel monto della Tv lo share è una sorta di oracolo.

Fiorello, a proposito, ha voluto difendere Adriano Celentano, nonostante il flop di ascolti di Adrian: «Voglio omaggiare Adriano Celentano che giovedì scorso ha terminato il suo programma. I numeri forse non sono stati eclatanti? Si leggono tante cose, ma in questo Paese non si riesce proprio a rispettare la storia delle persone perché c’è il numero. Adriano è un mito per me come per tanti e andrebbe rispettato di più per quello che ha fatto e per quello che farà. Anche perché ha fatto una cosa bellissima, magari non super popolare, magari solo non adatta a quel pubblico».

