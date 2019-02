Sara Daniele, la figlia di Pino è un'influencer su Instagram

“Sara, non piangere”. Era sorridente, infatti, la figlia di Pino Daniele sul palco dell’Ariston. Aveva ascoltato le parole di papà in quella canzone tutta sua, che tutti in Italia e fuori hanno canticchiato almeno una volta. Proprio per questo Pino è stato premiato a Sanremo: «In quarant'anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo Pino Daniele ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d'autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo».



A ritirare il suo premio Cristina e Sara Daniele. Finalmente un volto a quella canzone. Sara non è come tutte le figlie d’arte e neanche come la storica amica, Aurora Ramazzotti. È discreta in tv, ma sui social è una furia. Spesso, spessissimo, sempre ricorda il padre, lo ringrazia, lo abbraccia dai monti perché si sente più vicina a lui, lo ama semplicemente anche attraverso le sue foto. Non è né cantante, né conduttrice, ma su Instagram è una vera star. Simpaticissima, autoironica, la sua dieta è leggendaria e i suoi video una scoperta: da “la coinquilina invadente” a “tutti hanno un’amica che non vuole uscire”.

