L'ufficialità arriverà solamente il prossimo 16 luglio, quando negli studi Rai Radio di via Asiago a Roma verranno presentati i palinsesti della rete per la prossima stagione televisiva. Ma l'Amadeus-bis al Festival di Sanremo sembra ormai cosa già fatta. Dopo aver siglato, negli scorsi giorni, un accordo di massima e una lettera d'intenti con l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, ieri il conduttore è intervenuto ai microfoni di Radio Italia ORA, la maratona di due giorni organizzata dall'emittente in occasione del lancio del nuovo logo coinvolgendo come speaker i principali protagonisti della musica italiana (dalla Pausini a Ferro, passando per Baglioni), e ha inevitabilmente parlato della kermesse.

EDIZIONE 2021

Non solo dell'edizione che lo scorso febbraio ha segnato il suo esordio sul palco dell'Ariston nei panni di conduttore e direttore artistico, ma anche di quello che sarà il Festival 2021: «Il Sanremo primo bis», lo ha definito, cioè «il primo dopo il coronavirus». Così determinato e agguerrito Amadeus, 57 anni, non lo si era mai visto. In queste ultime settimane - con la complicità del suo manager Lucio Presta, 60, potente agente televisivo e abile stratega - il conduttore ha provato in tutti i modi ad attirare l'attenzione dei piani alti di viale Mazzini e ottenere il placet per sedersi di nuovo sulla poltrona di conducente della macchina organizzativa del Festival, dopo i risultati di quest'anno sia in termini di ascolti (media del 54,78% di share e più di 10 milioni di spettatori) che di raccolta pubblicitaria (oltre 37 milioni).

Prima il gioco di sponda sui social con l'amico mattatore Fiorello (che si è detto intenzionato a chiudere la sua carriera sul palco dell'Ariston accanto all'amico di una vita), poi l'apertura al bis dello scorso aprile nel salotto di Domenica In (quando in pieno lockdown si è collegato da casa con lo studio di Mara Venier), infine i post pubblicati proprio dal suo manager relativi agli incontri preparatori con lo scenografo Gaetano Castelli e gli addetti ai lavori.

L'ACCORDO CON SALINI

Ora, forte del recentissimo accordo con l'ad Salini (ma il contratto ufficiale non è stato ancora firmato), che pure negli ultimi giorni si è dovuto occupare di altre priorità come la riforma presentata al Cda del 17 giugno relativa al taglio dei costi, alla valorizzazione delle risorse interne e al depotenziamento dei manager delle star e l'addio dell'ormai ex direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta (passata a Netflix), la nuova irrituale mossa di Amadeus.

L'EMOZIONE

Che A Radio Italia parla già da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021: «Il secondo Festival sarà più facile perché chi mi conosce sa come lavoro. La difficoltà sarà legata probabilmente alle canzoni da ascoltare, che saranno di più: sento che tra gli artisti c'è desiderio di venire a Sanremo e questo mi fa molto piacere», dice. Non manca di ricordare l'emozione del debutto: «Quando ho iniziato a scendere i gradini della scala dell'Ariston per la prima volta ho provato un senso di liberazione: finalmente potevo mostrare al pubblico ciò per cui avevo lavorato per mesi».

MUSICA PROTAGONISTA

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Sanremo è di tutti, tutti possono dire tutto sul Festival, criticare le scelte. L'importante è mantenere l'obiettivo e andare avanti col proprio gruppo di lavoro». Poi, l'auspicio: «Fatto il primo Festival, puoi fare tesoro di quanto accaduto. Nella prossima edizione la musica sarà protagonista e Sanremo acquisirà ancora più importanza. Ci auguriamo che si torni verso la normalità, che questo Sanremo primo bis, come mi piace definirlo, sancisca un ritorno alla normalità esattamente come l'abbiamo lasciata a febbraio 2020».



