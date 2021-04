Beauty Bus, Federico Fashion style arriva a Leonessa il 2 maggio per le riprese del nuovo programma Tv

Federico Fashion style prosegue la sua avventura, in onda su Real Time al canale 31, tra i borghi italiani alla ricerca di moderne Cenerentole a cui stravolgere il look, a bordo del suo luccicante "Beauty Bus". Questa settimana l'Hairstylist più famoso della TV arriva a Leonessa, perla di Rieti adagiata alle pendici del Monte Tilia, dove lo attendono tre giorni di intense riprese. Da domenica 2 maggio, lo splendido borgo medievale di Leonessa, sarà la scenografia per un nuovo cambio look.

Federico Fashion Style arriva a Leonessa, casting per partecipare a "Il salone delle meraviglie"

Il concept del programma è semplice: in ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus e tra le tante candidate che accorrono a chiedere un nuovo look, comprensivo di trucco e outfit, lui ne sceglie alcune con l’aiuto di un’assistente sempre selezionata in loco. Le scelte di Federico sono condizionate sì dalla simpatia e dalla grinta delle donne interessate ad affrontare un total makeover ma soprattutto dalla motivazione dietro le richieste. Le fortunate che salgono a bordo del Beauty Bus hanno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono, infatti, tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte, la trasformazione di Federico segna l’inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scendono dal Bus completamente trasformate, fuori e dentro. La regia del programma è a cura di Tiziano Bernardini. Il Produttore Esecutivo Discovery è Silvia Viganò mentre il Produttore Esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli.

Viene da chiedersi: Chi sarà, questa volta, la fortunata a salire a bordo del luccicante “Beauty Bus” per ritrovare la fiducia persa in se stessa?

