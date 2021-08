Su discovery+ arriva il "Beauty Bus" di Federico Fashion Style, un viaggio alla riscoperta propria bellezza

Venerdì 6 Agosto 2021, 12:05

Non è mai tardi per dare una svolta alla propria vita e per ritrovare la voglia di guardarsi dentro - e allo specchio - e piacersi. Quando si decide di farlo, c’è un bus che arriva sempre puntuale. È il “BEAUTY BUS” di Federico Fashion Style, il programma in dieci puntate, prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia, che dal 7 agosto debutta su discovery+ con un appuntamento a settimana.

In attesa di riaprire nuovamente il suo celebre Salone delle Meraviglie - prossimamente in arrivo la quinta stagione - l’hair stylist più famoso della Penisola, Federico Lauri, intraprende un viaggio sorprendente ed emozionante girando l’Italia a bordo del suo BEAUTY BUS, un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il total makeover.

In ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia e tra le tante candidate che si propongono per un nuovo look - stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit - ne sceglie alcune con l’aiuto di un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco. Le fortunate che saliranno a bordo del BEAUTY BUS avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte, la trasformazione di Federico segnerà l’inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal BUS completamente trasformate, fuori e dentro.