Federico fashion style, il suo Beauty bus arriva a Soriano nel Cimino per le nuove riprese

Federico Fashion Style, a bordo del suo sbrilluccicante Bus, è arrivato finalmente a Soriano nel Cimino, l’antico borgo di origine etrusca situato nel cuore della Tuscia, dove resterà fino a martedì 8 giugno. E quando Federico è nei paraggi si sa la festa è dietro l'angolo. Vicoli e piazze si sono animate per le riprese del nuovo format, targato Pesci Combattenti, che lo vedranno protagonista a breve su Real Time, «Beauty Bus» (canale 31).

L’hair stylist dei vip, armato di spazzola e phon sta attraversando l’Italia in lungo e in largo, a bordo del suo Bus, alla ricerca di moderne Cenerentole a cui stravolgere il look e restituire la bellezza perduta. Il concept del programma è semplice: in ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo Bus e tra le tante candidate che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look -e stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit- ne sceglierà alcune con l’aiuto di una “valletta”, un’assistente anch’essa selezionata in loco.

Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, certo, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco e affrontare un total makeover. Le fortunate che saliranno a bordo del Beauty Bus avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte, la trasformazione di Federico segnerà l’inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal Bus completamente trasformate, fuori e dentro.