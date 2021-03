Fabrizio Frizzi, uno di noi. Il ricordo a tre anni dalla scomparsa: «Era meraviglioso»

Tra i ricordi per la morte di tre anni fa del conduttore televisivo Fabrizio Frizzi ce n'è uno che spicca più degli altri. È l'episodio della serie Rai Ossi di Seppia. Il rumore della memoria, nome che riprende la raccolta poetica di Eugenio Montale e vuole «raccontare alle nuove generazioni, e non solo, eventi che hanno caratterizzato gli ultimi trent'anni della storia italiana attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuta». E per questa puntata speciale in onore di Frizzi si è scelto Carlo Conti per spiegare chi fosse. Storico amico del conduttore, l'ex direttore artistico di Sanremo ripercorre la sua amicizia con Frizzi e i momenti più importanti. Ma non è l'unico a ricordarlo. Anche Amadeus gli ha reso omaggio a I Soliti Ignoti: «Era meraviglioso. Ringrazio Emanuela Aureli per l’esperienza a Tale e Quale. Fabrizio era seduto accanto a me in studio». Commenti arrivano anche da tanti altri personaggi televisivi sui social.



L'hashtag #fabriziofrizzi è da seguire in questa giornata dedicata al conduttore televisivo scomparso tre anni fa. Myrta Merlino, conduttirce del programma L'Aria che tira su La7 twetta: «La sua forza, quel sorriso sincero, non ci lascerà mai».

La sua forza, quel sorriso sincero, non ci lascerà mai...♥️#FabrizioFrizzi pic.twitter.com/hanr7zlI35 — Myrta Merlino (@myrtamerlino) March 26, 2021

Caterina Balivo, conduttrice televisiva che ha lavorato nella settima edizione di Scommettiamo che...? con Fabrizio Frizzi ha apprezzato l'episodio mandato in onda dalla Rai: «Straordinario questo ricordo di #FabrizioFrizzi Ciao Fabri, qui non ti abbiamo mai dimenticato e sarà impossibile farlo. Ci manchi Red heart», ha twittato.



Ciao Fabri, qui non ti abbiamo mai dimenticato e sarà impossibile farlo. Ci manchi ❤️ https://t.co/qYDRrFux2l @RaiPlay — Caterina Balivo (@caterinabalivo) March 26, 2021

Anche Antonella Clerici ha apprezzato il ricordo televisivo di Fabrizio: «Bellissimo commuovente autentico il ricordo di Fabrizio Frizzi su @RaiPlay in #ossidiseppia grazie @CarContiRai #fabriziofrizzi #carloconti»

