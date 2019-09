Antonella Clerici, giornalista e conduttrice: è tra i volti tv più amati di sempre dagli italiani

Antonella Clerici è una delle protagoniste della tv più amata di sempre dagli italiani, coinquistati con un successo dopo l'altro. Classe 1962, nata a Legnano, una laurea in Giurisprudenza, un inizio di carriera come giornalista e 674 mila follower su Instgram.



Dopo aver prodotto servizi giornalistici per varie emittenti televisive minori e aver lavorato al varietà Semaforo Giallo, la Clerici entra nel cuore del Bel Paese grazie alle trasmissioni sportive, facendosi notare a fine anni 80 prima alla conduzione di OggiSport e poi di Dribbling, storico programma di Rai2, insieme a Gianfranco De Laurentiis dal 1989 al 1995. Dal 1997 al 1999 conduce Uno Mattina in coppia prima con Maurizio Losa e poi con Luca Giurato. Nello stesso periodo affianca Fabrizio Frizzi negli studi di Domenica In.



Gli anni 2000 sono quelli della breve avventura che la vede impegnata anche negli studi di Cologno Monzese, dove presenta A Tu per Tu con Maria Teresa Ruta. Poi, il ritorno alla Rai e La Prova del Cuoco, l'ingaggio che più di tutti le assicura per sempre un ruolo d'onore nella cultura pop italiana. La Clerici è regina della trasmissione dal 2000 al 2008 e poi dal 2010 al 2018, quando la conduzione passa a Elisa Isoardi, con una sostituzione che la conduttrice ha sofferto molto.



Negli stessi anni, molte altre esperienze. Dopo averlo già co-condotto nel 2005 insieme a Paolo Bonolis e Federica Felini, nel 2010 è padrona di casa del Teatro Ariston, da dove conduce la 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse guadagna una media di spettatori di quasi 11 milioni di spettatori a serata.



Dal 2010 al 2014 presenta Lo Spettacolo sta per iniziare all'Arena di Verona, dal 2013 al 2017 le viene invece affidata la conduzione di Telethon, maratona televisiva con lo scopo di raccogliere fondi in favore della distrofia musculare. Dopo La Prova del Cuoco, nel 2018 lavora a Portobello e a Sanremo Young, che la vede di nuovo madrina l'anno seguente. Sabato 7 dicembre 2019 sarà conduttrice de Lo Zecchino d'Oro insieme a Carlo Conti.



Più altalenante della sua carriera è stata la sua vita amorosa. Si sposa per la prima volta nel 1989 con il cestista Giuseppe Motta ma il matrimonio ha vita breve: solo 3 anni dopodiché le strade dei due si dividono. Dopo la rottura con Motta intreccia una relazione a lungo tenuta segreta con Massimo Giletti, oggi suo grande amico. Poi, nel 2000, secondo fiocco bianco con il produttore discografico Sergio Cossa, sposato a New York. Anche questa volta però l'unione ha vita breve. Come quella con Motta dura solo 3 anni. Fino al 2007 ha al suo fianco Paolo Percivale, ufficiale della Marina Militare, per poi conoscere l'animatore turistico più giovane di 13 anni Eddy Martens con cui rimane fino al 2016 e che diventa il papà della piccola Maelle, nata il 21 febbraio 2009. Dopo la fine della storia d'amore con Martens, di cui diceva «Siamo il giorno e la notte», la Clerici ha di nuovo trovato l'amore, che ha oggi il nome di Vittorio Garrone, proprietario Erg che, assicura, le ha fatto tornare il sorriso e che la ha aiutata a superare nel 2018 la morte del suo amato labrador Oliver.

124 risultati per "ANTONELLA CLERICI"