​Eurovision song contest, gara in diretta su Rai Uno: guest star Madonna, occhi puntati su Mahmood. Attenti: dall'Italia non si può televotarlo

Eurovision Song Contest: è scattato all'Expo di Tel Aviv l'atto finale con 26 concorrenti. Tutto in diretta su Ria Uno. Chi prevarrà - come è accaduto con l'israeliana Netta Bazilai l'anno scorso a Lisbona e che canterà anche stasera - porterà l'edizione 2020 del concorso nel proprio paese. Tra i finalisti c'è Mahmood, l'artista italiano vincitore di Sanremo con Soldi - accreditato nei pronostici insieme ad Olanda, Svezia, Francia e anche Australia - che terrà la sua performance come 22° concorrente.

I presentatori sul palco sono Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar e Lucy Ayoub, mentre per l'Italia abbiamo Flavio Insinna e Federico Russo. Insinna fa un un gran tifo per Mahmood invitando anche i cittadini di altri paesi a votarlo.

COME SI TELEVOTAVOTA: IMPORTANTE

Da ricordare che il televoto, determinante per la vittoria del contest, impedisce di votare un cantante dal paese di provenienza: ovvero dall'Italia non è possibile votare Mahmood. e ogni anno sono tantissimi i voti sprecati. I gruppi di ascolto più organizzati mobilitano allotra amici e parenti in altri paesi. L'Eurovision, al di là del valore musicale delle esibizioni che è altalenante, negli anni è tuttavia diventato un pretesto per aggreggare gli emigrati nei paesi dove sono stati accolti. In tutta Europa, allora, molti dei giovani italiani si danno appuntamento in abitazioni e locali per fare il tifo per il cantante vincitore del Festival di sanremo.

Ad aprire la gara è stata Malta, a chiuderla la Spagna. Durante le operazioni di voto, sarà la volta di Madonna: la pop star interpreterà due canzoni, 'Like a prayer' e una seconda dall'ultimo album 'Madame X' in uscita a giugno. La cantante americana - arrivata a Tel Aviv nei giorni scorsi dopo aver rifiutato gli appelli di boicottare il Festival da parte delle organizzazioni pro palestinesi - ha provato a porte chiuse e c'è grande attesa per la sua esibizione.

La finale sarà trasmessa su un mega schermo al Villaggio del festival sul lungomare di Tel Aviv, nella parte sud, dove si attende una grande folla e che sicuramente sosterrà Kobi Merimi, il concorrente israeliano. Rafforzate tutte le misure di sicurezza in città, dove migliaia di agenti di polizia vigilano sullo svolgimento dell'evento.



LE ESIBIZIONI

La prima a salire sul palco è Michela Pace, in arte Michela, artista di Malta e vincitrice dell'edizione locale di X Factor, col brano Chameleon. Tocca poi all'Albania, con Jonida Maliqi e il brano Ktheju tokës. I terzi ad esibirsi sono i rappresentanti della Repubblica Ceca, i Lake Malawi con Friend of a friend. Tocca poi alle tedesche Sisters, col brano Sister, e al russo Sergey Lazarev col brano Scream. La sesta ad esibirsi è Leonora, artista danese, col brano Love is Forever (curiosità: è scritto e cantato in inglese, francese, tedesco e naturalmente il danese che tuttavia all'Eurovision non si sentiva dal 1979).

