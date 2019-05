Eurovision, per Spotify Mahmood è già il vincitore: è il più ascoltato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suha già vinto, anche l’2019. Dopo la conferma dei finalisti per l’appuntamento conclusivo di domani a Tel Aviv, che ospiterà anche l’attesissima e controversa performance di Madonna, Spotify ha rivelato la classifica dei brani dell’Eurovision 2019 più ascoltati sulla piattaforma dai fan e l’Italia, in gara con il brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo “Soldi” di Mahmood, risulta essere la più ascoltata.E non solo dai fan italiani. Perché anche nella la Top10 dei brani dell’Eurovision 2019 più ascoltati a livello globale sulla piattaforma, l’Italia è al primo posto con “Soldi”, seguita da Svezia (John Lundvik, “Too Late for Love”), Olanda (Duncan Laurence, “Arcade”), Francia (Bilal Hassani, “Roi”), Spagna (Miki Núñez “La Venda”), Norvegia (Keiino, “Spirit in the Sky”), Svizzera (Luca Hänni, “She Got Me”), Cipro (Tamta, “Replay”), Estonia (Victor Crone, “Storm”) e Danimarca (Leonora, “Love Is Forever”).