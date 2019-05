Mahmood all'Eurovision Song: «A Tel Aviv mi sento felice»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello che spero di più è fare una bella esibizione, di quelle che piacciono a me».ha appena finito la sua prima prova sul palco dell’Eurovision Song Contest all’Expo di Tel Aviv e sul suo viso si vedono ancora i segni della febbre che lo ha colpito prima di partire da Milano. «Due giorni fa - racconta il vincitore di Sanremo - avevo più di 39. Ora mi sto riprendendo, ma non sono ancora al massimo della forma. Spero di sentirmi meglio quando domenica ci sarà la seconda prova».Tuttavia, la sua performance vista sul grande schermo che giganteggia in sala stampa, è stata molto seguita e applaudita dai giornalisti: molti in piedi hanno battuto le mani nel ritornello di “Soldi”. «Mi fa piacere, - dice il cantante - vuol dire che malgrado la forma è andata bene». «Non ho fatto in tempo a seguire tutte le canzoni, ma quella francese cantata da Bilal Hassani - aggiunge poi rispondendo ad un’altra domanda - mi è parsa molto carina». Mahmood è arrivato ieri a Tel Aviv. «Da quel che ho visto - dice ancora - mi piace molto. Anzi a dire il vero ci vivrei proprio».