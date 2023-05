Sabato 13 Maggio 2023, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 15:08

Per il popolo degli eurovisioner, così come si chiamano i fan e gli esperti della kermesse, è già partito il conto alla rovescia. I fortunati che sono riusciti ad acquistare i biglietti per la serata seguiranno l’evento direttamente dagli spalti della Liverpool Arena.

Eurovision, stasera la finalissima

Tutti gli altri, lo faranno da casa, commentando le esibizioni sui social a suon di hashtag (#Eurovision e #Eurovision2023 quelli ufficiali). È tutto pronto a Liverpool per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2023. La lunga maratona, lunga quattro ore, comincerà alle 21 e andrà avanti fino a notte fonda: la chiusura è prevista a pochi minuti dall’1 di notte, quando il vincitore, incoronato dal pubblico da casa tramite il televoto e dalle giurie nazionali, si esibirà di nuovo sul palco della Liverpool Arena dopo la proclamazione. In 26 si sfideranno a colpi di note e di performance - alcune spettacolari, altre più grottesche, in pieno stile Eurovision Song Contest, un freak show dove bizzarrie e stravaganze sono di casa - per conquistare la vittoria, che l’anno scorso andò agli ucraini Kalush Orchestra. A rappresentare l’Italia, come noto, sarà Marco Mengoni con “Due vite”. A commentare l’evento per l’Italia saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi in diretta su Rai1 a partire dalle ore 21. Tante sorprese per questa finale: sul palco della Liverpool Arena Mahmood, primo ospite italiano invitato ad esibirsi all’Eurovision, omaggerà John Lennon con una cover di “Imagine” durante un tributo ai Beatles, padroni di casa. Sam Ryder, il cantautore britannico secondo classificato l’anno scorso a Torino con la sua “Spaceman”, sarà accompagnato dal batterista dei Queen Roger Taylor. Ma chi sono i favoriti alla vittoria?

Paesi scandinavi favoriti per i bookmaker

Per gli esperti Sisal, i Paesi Scandinavi sono i favoriti per la vittoria finale. In testa c’è la Svezia (la cui vittoria viene pagata appena 1.50 volte la cifra scommessa) con Loreen che si esibisce con “Tattoo” e la Finlandia (3.50) con Käärijä che porta il brano “Cha Cha Cha”. Al terzo posto troviamo l’Ucraina (9.00) con Tvorchi e il brano “Heart Of Steel”, segue la Francia (12.00) con La Zarra e il brano “Evidemment”. A pari merito al quinto posto, Israele (16.00) e Norvegia (16.00) rispettivamente con Noa Kirel con il brano “Unicorn” e Alessandra con il brano “Queen of Kings”. Nella classifica Sisal, la Spagna (20.00) di Blanca Paloma è sesta con il brano “Eaea”, seguita dall’Italia (25.00) rappresentata da Marco Mengoni che porta “Due Vite”, brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Lontani dalla vittoria il Regno Unito (50.00), con Mae Muller in gara con il brano “I Wrote a Song” e la Croazia (66.00) con i Let 3 che portano sul palco il brano “Mama Šč!”. Ancora più staccata la Germania (100.00) con i Lord of the Lost il cui brano è “Blood & Glitter”.

Non troppo diverse le quotazioni assegnate da Snai, che mette in testa la stessa Loreen con “Tattoo” (l’agenzia paga la sua vittoria 1.45 volte la cifra scommessa), seguita dal finlandese Käärijä (4.00) e dal duo ucraino dei Tvorchi (10.00). Nello stesso blocco Israele, Spagna, Norvegia e Francia (15.00), mentre l’eventuale vittoria di Marco Mengoni viene quotata addirittura 33.00.