Eurovision 2023, la scaletta della finale: quando canta Marco Mengoni. Apre l'Austria, chiude il Regno Unito

Tutto pronto alla Liverpool Arena per la finale di Eurovision 2023. A rappresentare l'Italia ci sarà Marco Mengoni, con una versione riarrangiata di "Due Vite", il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo. Il cantante di Ronciglione sarà l'undicesimo ad esibirsi. «Siamo qui per dire stop a questa pazza guerra» in Ucraina, ha detto Mengoni. Kiev avrebbe dovuto ospitare la manifestazione, grazie alla vittoria della Kalush Orchestra lo scorso anno a Torino, ma la situazione del Paese non lo ha consentito.

Tra gli italiani sul palco, Mengoni, vincitore del festival di Sanremo, la savonese Alessandra Mele, in gara per la Norvegia, e Mahmood, invitato come ospite e alla sua terza presenza a Eurovision. A meno di sorprese, la battaglia per la vittoria finale sembra una questione tutta scandinava, con la svedese Loreen super favorita.

Eurovision, la scaletta della finale