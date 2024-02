Sanremo 2024, pagelle terza serata: Amadeus e Fiorello rosiconi (6), Mannino show (9), Paola e Chiara ingessate (4), Morandi icona (10)

Altri 15 artisti in gara nella terza serata di Sanremo 2024. Il ciclone Teresa Mannino e poi un'altra star internazionale, Russell Crowe (e speriamo che non vada a finire come con Travolta) oltre ai super ospiti di casa nostra, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e Sabrina Ferilli. Ecco le nostre pagelle.