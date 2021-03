L'eredità, la concorrente sbotta in diretta: «Lo brucio il libro...». Flavio Insinna s'infuria: «Non si fa»

L'eredità , la concorrente sbotta in diretta: «Lo brucio...». Flavio Insinna la riprende: «Non si fa». Pochi minuti fa, si è conclusa la puntata del quiz preserale di Rai1. Tra i concorrenti che ritroveremo anche domani, Martina, una ragazza spumeggiante con studi classici alle spalle, che ha fatto sorridere più di una volta pubblico a casa e conduttore.

Ma durante uno dei giochi, una sua esternazione ha fatto storcere il naso di Flavio Insinna. Ecco com'è andata. La domanda a risposta multipla è: «La parola assioma, ovvero un principio che non serve dimostrare, deriva dal greco aksios che si traduce come? Puro, certo, degno o assoluto?». La risposta esatta era degno. Martina, nonostante gli studi classici, sbaglia e sbotta in diretta: «Lo brucio il libro di greco...». Ma il conduttore la riprende subito: «Non si fa, i libri non si bruciano». E poi sdrammatizza: «Il tuo libro di greco di parlerà come la teiera e la tazzina della Bella e la Bestia».

Alla ghigliottina, arriva il giovane Federico. Il concorrente deve legare i termini "presidente", "atleta", "achille", "obbligo" e "falso". Il campione però sbaglia e risponde tallone. La parola del giorno era giuramento. Domani si torna a giocare.

Ieri, il concorrente Yuri ha espugnato la ghigliottina. Yuri aveva a disposizione le parole "mille", "mondo", "coprire", "saluti" e "dolci". Il campione non esita e scrive la parola "baci", che si rivela la risposta esatta.

