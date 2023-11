Elly Schlein ospite oggi a «In mezz'ora» su Rai 3: l'annuncio su Instagram

In diretta dagli studi di Roma di Via Teulada, oggi pomeriggio alle 14.30 la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà ospite del programma di Rai 3 «In mezz'ora», condotto da Monica Maggioni. Tra economia, politica, cronaca, società e cultura, la trasmissione analizzerà i temi chiave della settimana con interviste e reportage.

L'annuncio

Con una storia sul suo profilo Instagram, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha annunciato la sua partecipazione a «In mezz'ora», il programma di Rai 3 condotto da Monica Maggioni ogni domenica alle 14.30.