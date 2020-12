Elisabetta Gregoraci a Verissimo: «Nathan geloso degli abbracci con Pierpaolo. Briatore? Mi ha sgridata»

Elisabetta Gregoraci fa un primo resoconto della sua avventura al Grande Fratello Vip ai microfoni di Verissimo. Appena uscita dalla casa, la showgirl calabrese è corsa dal figlio Nathan Falco: «Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto - racconta a Silvia Toffanin -. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale».

Elisabetta Gregoraci rivela anche di aver già avuto un confronto con l'ex marito Flavio Briatore: «Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni». E su Pierpaolo Pretelli la Gregoraci dice: «Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia». Quando Silvia Toffanin le chiede se si sarebbe potuta innamorare di lui al di fuori dal reality, lei risponde: «Chi lo sa?».

