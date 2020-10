Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato (Catanzaro) l'8 febbraio 1980. La showgirl, testimonial della Regione Calabria, ha cominciato la carriera artistica partecipando a Miss Italia al 1997 diventando poi modella anche per Dolce e Gabbana e Giorgio Armani. Sul grande schermo ha debuttato nel 1999 nel Cielo in una stanza di Carlo Vanzina e l'anno seguente in C'era un cinese in coma di Carlo Verdone. Nel 2000 debutta in tv con Le ragazze di piazza di Spagna 3, poi torna su una grande rete televisiva con Veline su Canale 5, canale dove è rientrata quest'anno con il Grande Fratello Vip. Il suo ultimo film è del 2018 con la regia di Mimmo Colopresti che l'ha diretta in Aspromonte, la terra degli ultimi.



Nel 2006 ha avviato una relazione con l'imprenditore Flavio Briatore, all'epoca team manager della Renault in Formula Uno. Nel 2008 si sono sposati e nel 2010 hanno festeggiato la nascita di Nathan Falco Briatore. Il matrimonio è terminato con la separazione nel 2017.

