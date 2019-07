Elisa Isoardi: «Sono ingrassata, ecco come ho preso i chili di troppo»

Quest’anno Elisa Isoardi ha sostituto Antonella Clerici nella condizione dello storico programma “La prova del cuoco”, in onda su RaiUno. E anche per la prossima stagione, dato che è stata confermata, sarà la regina dei fornelli della tv pubblica. La trasmissione però ha fatto un po’ ingrassare la bella Elisa.

Il programma parla essenzialmente di cibo e per esigenze televisivo la Isoardi è costretta ad assaggiare i piatti che vengono proposti. Il risultato sono 5 chili in più sulla bilancia: “Come ho fatto? – ha spiegato Elisa a “DiPiù Tv” - In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”.

La cosa però non si limitava alla tramessione: “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”.

Ultimo aggiornamento: 19:30

