Domenica In, ospiti e anticipazioni del 10 dicembre: da Vincenzo Mollica al cast di Mare Fuori, ecco chi sarà in studio con Mara Venier

Domenica In torna anche in questa domenica di "ponte" per offrire ai telespettatori interviste esclusive a tanti nomi del mondo dello spettacolo. Nel corso della nuova puntata di Domenica in, condotta dalla padrona di casa Mara Venier, saranno tanti gli ospiti presenti in studio. Vediamo di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del programma, in onda oggi, 10 dicembre, dagli studi Fabrizio Frizzi come ogni settimana subito dopo il TG1 delle 13:30. Una puntata ricchissima di musica, spettacolo e intrattenimento.

Domenica In, gli ospiti del 10 dicembre

Ad aprire la puntata di oggi sarà in studio Renato Zero per presentare il suo ultimo album "Autoritratto", uscito lo scorso 8 dicembre con 13 brani di cui 7 inediti.

Insieme a Mara Venier l'artista parlerà dei momenti più significativi della propria carriera e del periodo - professionale e non solo - che sta vivendo attualmente.

A seguire sarà negli studi Fabrizio Frizzi Massimo Ranieri, anche lui pronto a presentare al pubblico il suo nuovo singolo dal titolo "Sorridi è Natale".Accolto dalla padrona di casa arriverà l'amato Vincenzo Mollica, l'ex giornalista del Tg1 che debuttarà a breve con un nuovo spettacolo dal titolo "L'arte di non vedere", in scena l'11 gennaio 2024 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 15 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Tema dello spettacolo sono gli aneddoti e i ricordi di una vita, insieme ai tanti celebri personaggi che ha incontrato e intervistato nel corso della carriera.

Dopo musica e teatro non potevano mancare anche due esponenti del cinema italiano: ecco allora Ficarra e Picone, in studio con Mara Venier per presentare il loro ultimo film "Santocielo" in uscita in sala il 14 dicembre con la regia di Francesco Amato. Oltre alla coppia comica ci sarà Toni Servillo, nelle sale con "Adagio", diretto da Stefano Sollima e ambientato a Roma, in cui Servillo recita insieme a Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini.

A chiudere la puntata, infine, un'esibizione di Andrea Sannino e di parte del cast del musical di Mare Fuori, pronto al debutto al teatro Augusteo di Napoli il prossimo 14 dicembre, con la regia di Alessandro Siani.