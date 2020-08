Diaco, lite in diretta: «Basta parlare di Covid». E poi stizzito: «Non mi piace il tuo tono»

Pierluigi Diaco ci ricasca. Nel corso della trasmissione radiofonica "Non Stop News" su Rtl 102.5, in onda lo scorso 27 agosto, il conduttore di "Io e Te" ha avuto un acceso scontro con la giornalista Giusi Legrenzi. Tutto è cominciato quando Diaco, rivolgendosi al collega Davide Giacalone in collegamento, afferma: «Mi piacerebbe stipulare con te un patto, per quanto mi riguarda ti rivolgerò domande che esulano dal Covid, a parlarne continuamente si rischia di essere monotematici. Girarci intorno tutti i giorni può annoiare gli spettatori».

Giacalone sembra però non essere d'accordo con Diaco, facendogli presente che il coronavirus ha ricadute non solo sulla sanità, ma anche su politica, scuola, economia e tanto altro. Ma ad accendere la scintilla della polemica è Giusi Legrenzi che, da studio, dice: «e l’attualità ci richiede anche di occuparci di questioni legate al Covid». Diaco però non accetta la presa di posizione e, alcuni minuti dopo, risponde: «Senti Giusi, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Ho fatto una premessa con Davide».

«Non sono entrata sulla tua premessa Pierluigi - replica Giusi Legrenzi - falla con Davide, io ho fatto la mia postproduzione». Ma Diaco non indietreggia e ribatte: «Adesso mi fai finire perché mi sto rivolgendo a te, hai detto che fai questo mestiere e ti occupi di attualità che è fatta anche di altro. E il tono con cui ti sei rivolta francamente non l’ho apprezzato affatto e adesso andiamo in pubblicità». Il battibecco, avvenuto in diretta su Rtl 102.5 alcuni giorni fa, non è passato inosservato e oggi sui social sono in tanti a condividere l'estratto video della lite destinata a diventare virale.

