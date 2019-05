Da Paolo Hendel ad Antonio Giuliani, i nuovi show di Comedy Central

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da lunedì 13 maggio alle 21.00, torna su Comedy Central, il canale di VIMNI dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128, una nuova stagione di COMEDY CENTRAL PRESENTA, con 6 nuovi spettacoli in prima visione. I protagonisti di questa nuova serie saranno Massimo Bagnato, Antonio Giuliani, Paolo Hendel, Maurizio Lastrico, Paolo Migone e Simone Schettino.6 comici, 6 spettacoli di 60 minuti ciascuno. Comedy Central, il lunedì sera, porta il teatro direttamente sul piccolo schermo. Ogni puntata di Comedy Central Presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un grande comico italiano. Gli episodi sono stati registrati nella splendida cornice del Teatro San Babila di Milano, ma dal divano di casa sarà come stare in prima fila.Il primo appuntamento, lunedì 13 maggio, sarà con Maurizio Lastrico e il suo spettacolo Quello che parla strano. Gli spettacoli di Lastrico sono frutto della sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto, che prende vita dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città. In questo primo appuntamento della nuova stagione di Comedy Central Presenta, MaurizioLastrico reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto. Uno spettacolo esilarante per passare un lunedì sera tutto da ridere!Comedy Central Presenta continuerà con Antonio Giuliani (lunedì 20 maggio), Paolo Hendel (lunedì 27 maggio), Paolo Migone (lunedì 3 giugno), Simone Schettino (lunedì 10 giugno) eMassimo Bagnato (lunedì 17 giugno).