Roma, musica e risate in terrazza: dopo Corviale lo spettacolo arriva sabato a San Basilio

Tutti alla finestra, che lo spettacolo sta per iniziare. Sul terrazzo di fronte al Serpentone di Corviale ci sono Antonio Giuliani, sempre in prima linea nei progetti sociali, e Andrea Casta, il violinista dall’archetto luminoso reduce dalla recente esibizione allo stadio Olimpico insieme al dj Gabry Imbimbo. Ma chi ha detto che non si può offrire uno spettacolo un pubblico affacciato da una finestra o un balcone ai tempi del Coronavirus? E’ stata questa l’idea dell’associazione Salvamamme fortemente impegnata ora più che mai ad assistere famiglie fragili nella Capitale: ed è nato il progetto “Sotto lo stesso Cielo Tour - Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus”.

Dopo il debutto a Corviale a Pasquetta - un'ora di risate e musica, gli applausi dalle finestre e altre 18mila persone collegate sui social - lo spettacolo itinerante replica sabato 18 aprile a San Basilio, lotto 51, di fronte alla Fontana Balena. «Stiamo vivendo una parte della nostra vita che nessuno mai avrebbe immaginato... ma, come accade da sempre nella storia del nostro mondo, le varie realtà sociali soffrono diversamente tra loro in questi casi di crisi – spiega Antonio Giuliani – ed è per questo che ho deciso di accettare l’invito ad esibirmi su di una terrazza in una delle zone di Roma più disagiate, per regalare un momento di svago e spensieratezza». «Uno dei momenti più belli è stato l’applauso dei romani alla mia città, Brescia, segno che ci sentiamo tutti parte di una comunità colpita, e parlare di umanità risvegliata e solidale non è retorico», dice Andrea Casta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA