Endless Love, le anticipazioni di oggi (sabato 13 aprile): Banu aspetta un figlio da Emir

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, sabato 13 aprile.

Endless Love, anticipazioni oggi

Kemal è costretto a rivelare ad Asu la verità sul suo passato con Nihan, perché la donna ha ormai capito la situazione, dopo aver scoperto che Kemal ha comprato una casa proprio vicino alla sua vecchia fiamma.

L'amico di vecchia data è pazzo di gioia e confessa alla ragazza di aver raccontato del loro fidanzamento a Kemal, il quale si dimostra molto felice della notizia, a differenza di Zeynep. Banu organizza una cena per dire a Emir che aspetta un figlio. Con la complicità di Leyla, Kemal organizza un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due vanno via insieme, ma dopo che la loro macchina finisce in un fosso, sono costretti a proseguire a piedi, in cerca di aiuto, visto che i telefoni non prendono. Nihan fa capire a Kemal che Emir rappresenta una minaccia sia per lui che per la sua famiglia. Per poter vedere di nascosto Kemal, Nihan mente e dice a sua madre di essere allo studio.