Coronavirus, Barbara D'Urso: «Live Non è la d'Urso in onda senza pubblico»

«Mediaset ha deciso che questa sera Live Non è la d'Urso andrà in onda in diretta senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma». Lo rende noto con un messaggio Barbara D'Urso.

«Si dice che "the show must go on", sì, ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile - prosegue la conduttrice -. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social».

Ultimo aggiornamento: 15:42

