Barbara D'Urso furiosa con il fidanzato di Antonella Elia. E gli spegne il microfono

Barbara D'Urso perde la pazienza e fa spegnere il microfono a Pietro Delle Piane. Nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è andato in scena un violento scontro verbale fra la padrona di casa e il fidanzato di Antonella Elia. Quest'ultimo, ancora una volta molto polemico nei confronti della trasmissione, ha fatto letteralmente perdere le staffe a Barbara D'Urso: «Guarda Pietro, voglio darti un consiglio: quando vai in una trasmissione televisiva cerca di essere meno arrogante e meno presuntuoso, di non essere cafone e non interrompermi».

Pietro Delle Piane ha però proseguito imperterrito, prendendosela anche con Morgan e Vittorio Sgarbi, fino alla battuta infelice sulla D'Urso che gli è costata l'esclusione dalla trasmissione: «Tu dici che in la tv è casa tua, ma io a casa tua ci sono stato davvero, quella vera a Via Cortina D'Ampezzo con Daniela». La conduttrice, a questo punto, evidentemente infastidita dall'atteggiamento sopra le righe dell'attore ha deciso di spegnergli il microfono: «Sei una persona poco educata, non conosci le basi dell'educazione non solo televisive, ma anche verso una signora. Non è mia abitudine spegnere il microfono. E soprattutto di non permetterti mai più di raccontare dei fatti privati per fare il simpaticone, miei e di mia sorella, perchè non hai fatto ridere nessuno. Detto questo lo saluto caramente, com'è?».

