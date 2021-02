Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: «Casa svaligiata dai ladri, ora abbiamo paura a postare sui social»

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ospiti a Verissimo, insieme da tre anni e quattro mesi, definiscono stabile e tranquilla la loro relazione, approvata anche dalle loro rispettive famiglie: «Ero convinta che il mio futuro nipote fosse un maschio, ma non ci potevo credere, aspettiamo una nipotina! E io, da brava zia, compro già i vestitini e penso a come pettinerò mia nipote. Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma, anche giovane. Ho la testa sulle spalle e quando voglio fare le cose voglio farle bene. Un figlio arriverà quando sarà il momento giusto» commenta la Rodriguez riguardo la gravidanza della sorella Belen, a cui replica anche Moser: «Si è da tanto tempo che abbiamo voglia di diventare genitori, ci stiamo lavorando».

APPROFONDIMENTI IL CANTANTE Valerio Scanu: «Mio padre era sano ed è morto di Covid,... TELEVISIONE Giulia Salemi a Verissimo dopo il GfVip: «Tommaso Zorzi? Mi ha... STAR TV Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda».... MEDIASET Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi a Verissimo: «Da cantanti a... MILANO Cecilia Rodriguez, incontro imbarazzante con Stefano de Martino a...

Giulia Salemi a Verissimo dopo il GfVip: «Tommaso Zorzi? Mi ha ferito paragonandomi a Amy Winehouse»

Approvata anche dai genitori di lui racconta Moser: «Cecilia è la preferita di papà, sono passato in secondo piano io. Hanno legato molto» commenta la Rodriguez: «Ho voluto provare che sono una donna da sposare, abbiamo passato il lockdown insieme a Trento».

Un brutto episodio, superato, ma che ha lasciato i segni, dopo che la coppia ha subito un furto in casa: «Ho lasciato tutto e ho chiuso la porta, ho chiamato mio padre, avevo paura. Ho trovato tutto sottosopra, si sono portati via tutto quello che potevano. Non sono mai stata attaccata alle cose materiali, avrei sofferto di più, ma il fatto che ti entrano dentro casa, quella violazione dell'intimità mi ha fatto male. Ti viene anche paura, oggi che lavoriamo con i social, di dire dove sei facendo le stories».

Ignazio Moser racconta poi il dramma a causa del Covid: «Abbiamo perso mio zio, era il nonno di famiglia, ha portato avanti la tradizione e lo stile di vita della nostra famiglia, se ne è andata una parte davvero importante».

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA