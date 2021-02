Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda». Tra Walter e Roberta Termali è ancora gelo

Andrea Zenga ospite a Verissimo commenta così la sua storia d'amore nata all'interno della casa del GfVip: «Ero disposto a fare un passo indietro e uno in avanti per lei, per fortuna ho fatto quello in avanti. Rosalinda ha messo da parte la relazione che aveva avuto in precedenza, e ci sono buone basi per far nascere una relazione al dì fuori della casa. Del passato non mi interessa, mi baso solo su quello che ho visto dentro la casa, da quando ci siamo conosciuti a dicembre».

Così racconta Andrea Zenga la sua esperienza nella casa del GFVIP a Verissimo: «Per me è stato un percorso molto forte e costruttivo, sono stato me stesso, e mi ha dato tanta soddisfazione sentire l'affetto delle persone, e vedere mia mamma e mio fratello fieri di me». Nicolò e la mamma Roberta Termali entrano poi in studio, per raccontare il difficile rapporto con il padre e l'ex marito della Termali, uno scontro che imperversa da anni e tiene incollati allo schermo gli spettatori da mesi.

Nicolò commenta così questo percorso lungo mesi, di riappacificazione con il padre, Walter Zenga: «Questa è stata l'occasione giusta per dare il via per ricostruire qualcosa, l'importante è quello che si riesce a creare dopo, il risultato è quello che conta».







Roberta Termali: la vita è una sola

Un grande risultato anche per Roberta Termali: «Il risultato è arrivato, la vita è una sola e non si può sprecare questa opportunità. Abbiamo una vita per ritrovarsi, e non perdersi. Quello che auguro ai miei figli è la riconciliazione con lui, perché hanno bisogno di lui come padre. Ho mandato un messaggio a Walter, dopo tanti anni che non ci sentivamo. Ci sono delle vecchie ruggini, di cui non ricordo i motivi, sinceramente. Quando l'ho visto piangere in tv, e stare così male, così come stava male Nicolò, non poterli abbracciare entrambi mi ha spinto a mandargli un messaggio di pace. Era lungo ma il senso era mettiamoci una pietra sopra. Lui ha frainteso, e non mi ha risposto. Non è andata a buon fine, ma la cosa importante è che si sia sentito con loro, e che diventeranno amici e poi eventualmente padre e figli».

