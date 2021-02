Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi a Verissimo: «Da cantanti a opinioniste dell'Isola dei Famosi»

Ospiti a Verissimo le opinioniste de L'Isola dei Famosi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, entrambe cantanti e con esperienze nei reality, in particolare la Lamborghini, con partecipazioni ai GF all'estero: «Sono scoppiata perché è dura, ma ho fatto la gavetta. Quando guardo il Grande Fratello capisco i disagi, li ho provati sulla mia pelle».

Una solida amicizia, anche se nata da poco, lega le due cantanti in studio dalla Toffanin, e una complicità ritrovata di due donne che hanno sempre parlato con schiettezza, come la Lamborghini che commenta così i suoi esordi: «Adesso sono più pacata, metto vestiti più sobri. Dico sempre che sono tutto fumo e niente arrosto. Ho usato me stessa per dare un aiuto ai giovani, per fargli capire che non bisogna giudicare il libro della copertina. Nessuno rompe le balle a JLo se mette le tutine con le chiappe de fora. Se ballassi con una cosa del genere, come questo vestito che indosso adesso, mi uscirebbero le poppe e al primo squat si spaccherebbe tutto. Le tutine invece ti aiutano, balli meglio e non esce fuori niente, ecco perchè le indossiamo».

Insieme hanno commentato anche la copertina di Playboy di Iva Zanicchi, rivista per cui ha posato quarant'anni fa: «Non rinnego, ma potevo farne a meno. Non mi sono servite a nulla, capisco un'attrice ma una cantante. Alle feste in piazza ne facevo di cotte e di crude, ma andavo con i vestiti alti fino al collo».

Il commento della Lamborghini riguardo la scelta di posare in foto "osè": «Non ho mai fatto niente di estremo, mai esposta la mercanzia, anche per questo i miei a casa, e la mia famiglia in generale, non ha mai avuto problemi a riguardo. Sono sempre stata super libera, però ero tutto fumo. Sono cresciuta con quattro fratelli, da bambina mi chiamavano Ercolina, perché piacchiavo tutti. Facevo lo show ma non bombavo mai».

Il collegamento si è poi chiuso con una lezione di twerking da parte della Lamborghini alla Zanicchi, con la promessa che si esibiranno insieme nella prima puntata dell'Isola dei Famosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA