Carolina Marconi: «Il tumore al seno non si è visto per colpa delle protesi. Fate prevenzione, può salvarvi la vita»

Carolina Marconi, ex concorrente del Gf Vip, parla ancora una volta del tumore a seno e della sua battaglia, facendo luce su quanto sia importante affidarsi a un buon medico e prendere le giuste precauzioni. L'ex gieffina, in un'intervista a Gente, ritiene che il suo probema di salute si sia aggravato a causa delle protesi, facendo inevitabilmente ricadere buona parte delle cause sulle cure.

Carolina Marconi e il tumore, l'esito degli ultimi controlli: «C'è qualcosa al fegato. Ho paura. Bisogna mettersi l'anima in pace, aspettare e pensare positivo»