Carlo Conti sulla Rai con "Tali e Quali" contro Maria De Filippi: chi ha vinto la gara degli ascolti di sabato 28 gennaio

Canale 5 batte Rai 1 nella gara degli ascolti del sabato sera. Prosegue la serie vincente di "C'è Posta per Te" nel sabato di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi ha registrato una media di 4.809.000 spettatori con il 29.8% di share, risultando il più visto sia in prima che in seconda serata. Su Rai1 "Tali e Quali" di Carlo Conti ha totalizzato 3.534.000 spettatori e il 20.5% di share. Al terzo posto, "Città segrete" su Rai3, con 1.094.000 spettatori e il 6.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Schindler's List" su Rete4 (867.000 spettatori, share 5.3%), "Scarpette rosse e i 7 nani" su Italia 1 (816.000 spettatori, share 4.2%), "F.B.I." e "F.B.I. International" su Rai2 (rispettivamente, 810.000 spettatori, share 4.1%, e 675.000 spettatori, share 3.6%), "True Lies" su La7 (445.000 spettatori, share 2.5%), "4 Ristoranti" su Tv8 (281.000 spettatori, share 1.5%), "Il naufragio del Titanic - Nuove verità" sul Nove (251.000 spettatori, share 1.3%).