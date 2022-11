Antonino Spadaccino trionfa a Tale e Quale Show: il cantante foggiano vince la 12esima edizione del programma con un'esibizione di Riccardo Cocciante

Ieri è stato decretato il vincitore di Tale e Quale Show. E a convincere a convicere la giuria ancora una volta è stato Antonino Spadaccino, talento uscito da Amici, che ha preso le vesti di Riccardo Cocciante e ha incanto il pubblico con la cover di Se stiamo insieme, aggiudicandosi il trofeo del programma condotto da Carlo Conti.

Antonino Spadaccino vince Tale e Quale show 2022: l'esibizione di Cocciante incanta tutti

«È successo per Davvero. Domani avrò sicuramente più parole. Grazie di cuore a Tutti», queste le parole di Antonino Spadaccino, ha commentato così il premio il cantante. Nel corso del programma ha vinto la prima puntata grazie ad una magistrale interpretazione di 'T'innamorerai' di Marco Masini. Si era confermato durante la seconda puntata con 'Leave The Lighit On' di Tom Walker. Il terzo successo è arrivato alla quinta puntata con l'interpretazione di Loredana Berté in 'Cosa ti aspetti da me'. Prima ancora aveva interpretato Fausto Leali e Rod Steward. Bella l'imitazione di 'Talking to The Moon' di Bruno Mars.