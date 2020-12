Can Yaman diventa Sandokan: quando vedremo la nuova serie in tv

Can Yaman sarà Sandokan. L'annuncio della Lux Vide, storica casa di produzione, ha scatenato i social, soprattutto le pagine dedicate all'attore turco molto amato in Italia. Ispirata al popolare "Ciclo dei pirati della Malesia", i romanzi di avventura firmati da Emilio Salgari, la serie TV "Sandokan" vedrà nel cast anche Luca Argentero (DOC, Mangia Prega Ama, Fratelli Unici) che interpreterà il suo fedele braccio destro Yanez de Gomeravanta. Can Yaman (protagonista anche di Daydream-Le Ali del Sogno e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore) è stato definito "l'uomo dell'anno del 2019" per GQ. La serie "Sandokan", scritta da Alessandro Sermoneta (Diavoli, Purchè finisca bene) e Davide Lantieri (Odio l'Estate, I delitti del Barlume), sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari, re-immaginando il mondo de Le Tigri di Mompracem in in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come «La Perla di Labuan» Lady Marianna, la cui interprete è ancora inedita.

APPROFONDIMENTI VERISSIMO Verissimo, Federica Panicucci in lacrime: «Il divorzio da... TELEVISIONE Demet Özdemir a Verissimo: «Tengo molto a Can Yaman, ma... RAI1 Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano in lacrime in diretta:... L'ATTORE Can Yaman in Italia, tutto pronto per l'intervista a Verissimo.... DAYDREAMER Can Yaman in Italia, fan in delirio a Milano in vista...

La prima stagione, prodotta da Luca Bernabei, è attualmente in sviluppo per 8 episodi da 50 minuti ed ha già suscitato l'interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme. L'inizio delle riprese, fra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali, è previsto per l'estate 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA