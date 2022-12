Billy Elliot, stasera in tv (27 dicembre) su Italia 1: le 7 curiosità che non sai (ma dovresti sapere) sul film con Jamie Bell. Cast e trama

Stasera in tv, martedì 27 dicembre, su Italia 1 alle 21.20 va in onda Billy Elliot il film di genere drammatico del 2000, diretto da Stephen Daldry, con Jamie Bell e Julie Walters. La pellicola è ispirata alla storia del ballerino Philip Mosley.

Billy Elliot, stasera in tv: la trama

La trama - Siamo nel 1984. In un paese minerario dell'Inghilterra la politica tatcheriana è causa di gravi problemi. I minatori sono in sciopero perché il lavoro è in pericolo. Billy (Jamie Bell) è figlio di uno di questi minatori che si leva quasi letteralmente il pane di bocca per permettergli di continuare a frequentare la palestra di boxe. Il ragazzo vive con il padre vedovo, Jackie (Gary Lewis), e il fratello maggiore Tony. A casa con loro c'è anche la nonna materna, affetta dal morbo di Alzheimer; l'anziana un tempo aspirava a diventare una ballerina professionista.

Gli allenamenti di Billy, ma il ragazzo non ama questo sport. Nel frattempo il proprietario della palestra, visti i tempi, decide di affittare una parte dell'ampio locale a una scuola di danza. Billy è attratto da quella disciplina e progressivamente si distrae dal pugilato per interessarsi alle evoluzioni alla sbarra e sogna di diventare un ballerino professionista. Diventa così l'unico allievo di un gruppo tutto femminile. Non appena il padre e il fratello se ne rendono conto si scatena il finimondo. Ma Billy ha il sostegno della sua insegnante, la signora Wilkinson ((Julie Walters). Mentre le lotte sociali proseguono e dividono il padre dal figlio maggiore, continua la lotta personale di Billy per inseguire il proprio sogno. Un sogno che rischia di diventare realtà quando la signora Wilkinson lo iscrive a un esame al Royal Ballett. A causa dell'arresto del fratello Tony, durante un litigio tra polizia e minatori in sciopero, il giovane ballerino però perde l'audizione. Temendo che Billy venga considerato gay, sia Jackie che Tony sono indignati alla prospettiva che diventi un ballerino professionista. A Natale Billy scopre che il suo migliore amico Michael è gay, così appoggia e sprona il ragazzo a essere quello che sente. Più tardi, Jackie sorprende Billy a ballare in palestra e si rende conto che suo figlio è davvero dotato, decide di fare tutto il necessario per aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Il cast

Il cast - Il film è diretto da Stephen Daldry, con Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters, Jean Heywood, Jamie Draven, Stuart Wells

Curiosità

1. Billy Elliot avrebbe dovuto avere un titolo diverso. Il titolo originale di Billy Elliot era Dancer, ma quando il film venne preso al Festival di Cannes c’era anche un altro film chiamato Dancer in the Dark (2000) di Lars Von Trier, che ha vinto la Palma d’Oro, così per evitare confusione, la Universal ha deciso di cambiare nome.

2. Billy Elliot si ispira alla storia del ballerino Philip Mosley del Royal Ballett, che Lee Hall (la scrittrice) ha incontrato mentre stava facendo le ricerche per realizzare la versione definitiva della sceneggiatura. Marsden è del nord dell’Inghilterra e la sua famiglia aveva un trascorso nell’ambiente minerario. Dalla sceneggiatura del film è stato tratto un romanzo omonimo di Melvin Burgess, uscito in Italia nel 2002, diventando un ottimo romanzo di formazione per ragazzi.

3. Il film narra della storia di un ragazzo di 11 anni, ma uando Billy Elliot venne girato, Jamie Bell aveva 14 anni. Durante il periodo delle riprese di Billy Elliot, Jamie Bell stava entrando nel periodo della pubertà. Per alcuni dialoghi è stato quindi necessario post-sincronizzarli, perché la sua voce era cambiata e si spezzava in alcuni momenti. Un'altra curiosità che non tutti sanno è che la scena di apertura, nella quale Billy salta sul letto, è stata tra le ultime ad essere girata. In quel perioso, Jamie Bell aveva cominciato ad acquisire i peli sulle gambe e fu necessario depilarlo.

4. Jamie Bell ha preso lezioni di balletto. Jamie Bell ha avuto alcune situazioni che ha condiviso con il suo personaggio: durante la scuola secondaria, Bell ha preso lezioni di balletto e di danza classica che gli ha causato spesso atti di bullismo psicologico. Così, Bell ha utilizzato alcune delle sue esperienze quando ha interpretato il ruolo di Billy Elliot. Inoltre, Bell è l’unico dei quattro protagonisti principali che proviene dall’area in cui è stato realizzato il film.

5. Julie Walters, che nel film è Mrs Wilkinson, ammise scherzosamente che durante le riprese del film, stava entrando in menopausa, quindi le scene di ballo sono state particolarmente dure. L’attrice si è dovuta fermare più volte perché aveva le classiche “vampate di calore”.

6. Elton John vide il film a Cannes, per la prima volta, e ne rimase affascinato talmente tanto che subito gli venne in mente di farne un musical, diretto sempre da Stephen Daldry. Lo spettacolo fu inaugurato nel West End, nel 2005, e guadagnò 5.5 milioni di sterline, con una versione anche a Broadway, che di milioni di dollari ne ha incassati ben 18.

7. Il balletto del finale - Nella scena finale, il balletto in cui Billy è il protagonista è una versione de “Il lago dei cigni3 di Matthew Bourne, dove tutti i cigni sono interpretati da uomini.