Fedez a Belve, chi è il rapper? Età, genitori, la separazione da Chiara Ferragni, i figli, patrimonio, la nuova casa e la lite con Luis Sal

Escono i primi spoiler dell'intervista di Fedez rilasciata a Belve. Dal caso Balocco alla separazione da Chiara Ferragni, il rapper è senza freni da Francesca Fagnani e parla anche del tentato suicidio a 18 anni. Il faccia a faccia tra la giornalista e Federico andrà in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai2 in attesa di ascoltare l'intervista scopriamo qualcosa in più sul cantante.