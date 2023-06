Belen Rodriguez, addio a Mediaset dopo 15 anni? «Non è stata riconfermata a Le Iene e ha detto no a Tu si que vales»

Sarebbe il primo grande nome a lasciare Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi. Belen Rodriguez secondo le indiscrezioni di Dagospia, non farà parte dei palinsesti della stagione in arrivo dopo 15 anni di permanenza in azienda. Questo perché non sarebbe stata confermata alla conduzione de "Le Iene" e avrebbe detto "no" a "Tu si que vales", lo show del sabato sera su Canale 5. Per il momento, quindi, alle porte per lei solo la partecipazione a Celebrity Hunted su Prime Video. Sarà sicuramente la diretta interessata a confermare le indiscrezioni che hanno cominciato a circolare velocemente tra i fan della showgirl argentina.

Belen lascia Le Iene, al suo posto Veronica Gentili?

Per il dopo Belen, gli autori del programma "Le Iene" starebbero pensando a Veronica Gentili. «La giornalista è stata vista al ristorante di Mediaset insieme proprio a Davide Parenti», si legge nel flash di Dagospia.

Belen, invece, dovrebbe "accontentarsi" di far parte del cast della quarta stagione di Celebrity Hunted, il reality di Prime Video nel quale parteciperà insieme alla sorella Cecilia.