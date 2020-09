Suarez, Fabrizio Corona: «Sciopero della fame se non condannano tutti»

Fabrizio Corona minaccia di mettersi in sciopero della fame «se non condannano tutti» per il caso Luis Suarez, il calciatore che del Barcellona che avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana con un esame facilitato, di cui avrebbe avuto in anticipo le risposte. Il paparazzo, adesso ai domiciliari, si è detto scandalizzato dalla vicenda e, prima con alcune storie su Instagram, poi con un video su Igtv, ha chiesto a gran voce che siano «applicate custodie cautelari» al più presto per i responsabili.

«Il caso Suarez è una delle cose piu vergognose che siano successe nell'ultimo periodo», dice Corona nel video. «Mi aspetto nei prossimi giorni qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti e non lo dico perché sono un interista sfegatato. Siccome sto cercando di seguire le regole, vorrei che le regole valessero per tutti», ha concluso Corona.



