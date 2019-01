Caos in diretta da Barbara D'Urso, sconosciuti fanno irruzione in studio e la minacciano: «Non ci provare»

Caos e imbarazzo a Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Durante un collegamento, sarebbero entrati degli sconosciuti minacciando la redazione. «Non ci provare Barbara», avrebbe inveito una signora, lasciando di stucco la conduttrice e il pubblico. La diretta è stata interrotta. Ma andiamo con ordine.

Barbara D'Urso è in collegamento con "nonna" Clara, la 90enne di Fuorigrotta, la cui storia era stata pubblicata sul Mattino. Riporta il quotidiano campano: «La gara di solidarietà è partita subito per aiutare la “nonnina” di Fuorigrotta. Da quando il video di Clara, 90enne rimasta sola in casa senza cibo e senza luce, ha iniziato a fare il giro del web».

La giornalista di Pomeriggio 5 è proprio a casa di nonna Clara, quando alcune persone fanno irruzione. Una donna avrebbe intimato di interrompere la diretta, minacciando di querelare la redazione. Ma quando l'inviata le chiede se l'anziana sia stata interdetta, la risposta pare sia stata «No».



Barbara D'Urso prova a sedare gli animi e a parlare con la signora misteriosa, ma non ci riesce e alla fine interrompe il collegamento. Ma prima di cambiare argomento, avrebbe concluso: «Non temo querele. Volevamo aiutare nonna Clara e se siamo entrati qualcuno ci ha aperto. Forse quei signori sono dei parenti, sicuramente da oggi in poi se ne occuperanno con amore».

