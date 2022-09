Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio danzerà con un uomo: «Voglio un maestro con la mia stessa sensibilità»

Manca pochissimo al debutto della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle in programma per l'8 ottobre. Il cast di Milly Carlucci è al completo. Sulla pista da ballo più famosa d’Italia, si sfideranno 13 volti più che noti del mondo della tv e non solo: Giampiero Mughini, Dario Cassini, Enrico Montesano, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna. E le coppie di maestri e allievi si vanno a formare.

Ballando con le Stelle, il cast è al completo

L’attore Gabriel Garko è guidato nel suo percorso da Giada Lini, il giornalista Giampiero Mughini da Veera Kinnunen, Angelo Madonia fa da cavaliere e insegnante a Ema Stokholma, Lorenzo Biagiarelli, compagno della giudice Lucarelli, ha come partner e mentore Anastasia Kuzmina. E anche Alex Di Giorgio ha la sua mentore. Anzi il suo mentore. Si perchè il nuotatore di fama internazionale ha fatto una richiesta specifica alla conduttrice del talent di Rai 1.

La richiesta di Alex Di Giorgio

«Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio, e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre», ha spiegato Milly a DiPiù.

Il nuotatore danzerà con un uomo

E così a quattro anni della partecipazione di Giovanni Ciacci (ora protagonista del Gf Vip) a Ballando che scelse di ballare con Raimondo Todaro attirando a se una serie di critiche dall'area conservatrice dei telespettatori che urlava allo scandalo, arriva Alex Di Giorgio con la sua richiesta. Il nuotatore, dichiaratamente omosessuale ha espresso la sua volontà di ballare con un insegnante uomo. Sarà Moreno Porcu, anche lui omosessuale, ad accompagnarlo in questa avventura. La storia, come per Ciacci, si ripete? No stavolta è tutto diverso: sia Alex che Moreno sono gay ed è la prima volta che due omosessuali danzano insieme nel programma della Carlucci.

Dal coming out alla pista da ballo

Una questione che acquisisce ancora piu' potenza visto che Alex Di Giorgio, che ha partecipato alle Olimpiadi sia di Londra che di Rio, è stato uno dei primi sportivi in Italia a fare coming out e a rivelare l'omofobia insita all'interno del suo ambiente, ancora profondamente maschilista.