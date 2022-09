Elisa Isoardi torna in tv: «In Rai felice e con il cuore. Sarò il Virgilio dei sentimenti»

Dopo un anno di assenza Elisa Isoardi torna sul piccolo schermo. Il sentimento, prima di tutto. Ma anche l'attenzione al territorio e la scelta di una cucina non banale, legata alle tradizioni. Sono questi gli elementi che segneranno il ritorno di Elisa Isoardi, da domenica 11 settembre alle 15 in onda su Rai2 con un programma nuovo di zecca, di cui è anche autrice, dal titolo Vorrei dirti che. «È tutto nelle mie corde, sono felice ed emozionata, in questo programma c'è il totale della mia storia», dice in un'intervista all'ANSA la conduttrice, che rientra in Rai dopo un anno di assenza.

Nuova programmi tv a settembre: da Signorini a Sorrentino, Superquark e “Gli Anelli del potere”

Elisa Isoardi torna in tv

«Io sarò il Virgilio dei sentimenti. Vorrei dirti che parla di cuore andando a esplorare il territorio e presentando i piatti della tradizione, quelli legati all'olfatto, che quando senti l'odore torni indietro nel tempo», spiega, «con me le persone chiederanno scusa e diranno grazie, due parole che oggi si usano poco ma che sono terapeutiche, o magari diranno ti voglio bene prima che sia troppo tardi. Troveremo insieme il coraggio di usare ed esprimere questi sentimenti». «Fare comunicazione richiede ragionamento e responsabilità», afferma Isoardi, a suo agio anche nei panni di autrice, «a 40 anni credo che scrivere il programma sia il giusto coronamento di un mestiere, quello del conduttore, che evolve. Poi sicuramente evviva gli autori e tutto lo staff, ma è anche vero che un conduttore non può sempre essere un semplice lettore di qualcosa scritto da altri».

Elisa Isoardi che fine ha fatto? C'è chi ostacola il suo ritorno in Rai: le indiscrezioni

Ecco quale programma condurrà

Felice di occupare la fascia della domenica pomeriggio («la domenica è un giorno difficile ma importante per tenere compagnia alle persone», dice), la conduttrice vive dunque un nuovo inizio, che arriva in seguito alla chiusura de La prova del cuoco su Rai1, la partecipazione a Ballando con le stelle e l'esperienza a Mediaset come concorrente de L'Isola dei famosi. Dopo un anno di assenza, oggi si sente «ricaricata». «L'ho presa bene ed è giusto anche che ci sia un turn over», prosegue.