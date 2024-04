Serena Bortone denuncia: «Annullato monologo di Scurati sul 25 aprile su Raitre». Il post su Instagram

Serena Bortone, il post, lo stop al monologo di Antonio Scurati. «Come avrete letto nel comunicato stampa - si legge su Instagram -, nella puntata di questa sera di “Che sarà” era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io».

Antonio Scurati e la Bortone, le reazioni

«Apprendiamo stamattina che dalla puntata di stasera di "Che sarà", il programma condotto in prima serata da Serena Bortone su Rai3, è stato cancellato il previsto monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Tutto questo per un intervento diretto della Dirigenza Rai a poche ore dalla trasmissione, senza nessuna comunicazione all'autrice e conduttrice del programma».

Lo comunica in una nota il senatore del Pd Francesco Verducci, componente della commissione di Vigilanza Rai. «Questo è un caso gravissimo di censura nei confronti di Scurati - aggiunge Verducci - E un caso gravissimo di violazione dell'autonomia editoriale di un programma, oltreché una inquietante intimidazione di fatto nei confronti dell'autrice e conduttrice Serena Bortone, degli autori del programma, e per estensione di tutti gli autori Rai.