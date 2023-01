“Antenna d’Oro per la Tivvù”, premiati in Campidoglio Pier Francesco Pingitore, Matilde Brandi e Massimiliano Ossini

Il regista Pier Francesco Pingitore, la showgirl Matilde Brandi, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini sono fra i premiati di “Antenna d’Oro per la Tivvù”, una kermesse alla sua prima edizione, che oggi ha visto sfilare nella sala “Laudato Si’” del Campidoglio molti volti noti della televisione.

“Qualunque iniziativa pronta a suscitare interesse intorno a televisione, cinema e letteratura è sempre benvenuta - ha sottolineato Pingitore - certo c’è molta vanità ma è un veicolo per trasportare tutto quello che è cultura”.

L’evento, organizzato da Fabrizio Pacifici, già ideatore del “Microfono d’Oro”, la manifestazione che ogni anno a luglio premia nella Protomoteca del Campidoglio i protagonisti dei programmi radiofonici più seguiti, è dedicato questa volta ai personaggi del piccolo schermo, giudicati da una giuria di esperti del settore. Fra i presenti la giornalista Simona Branchetti, il regista e autore Jocelyn, il regista Rai Andrea Doria, le conduttrici tv Daria Luppino, Roberta Morise, Ylenia Totino, Laura e Silvia Squizzato, la giornalista e scrittrice Valeria Fatone, il giornalista e autore televisivo David Murgia, i giornalisti Stefano Buttafuoco, Manuela Biancospino, Angelo Mangiante e Roberto Pacchetti, il conduttore radio televisivo Andrea Fragasso, l’autore Andrea Del Monte e la psicologa Barbara Fabbroni.

Promotore dell’iniziativa è il segretario d’Aula in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori: “Con il Premio Antenna d’Oro per la TIVVÙ siamo onorati di offrire un riconoscimento ai professionisti della televisione che dedicano la loro attività a Roma e a tutto il suo hinterland. Le emittenti locali offrono al pubblico un prodotto curato da giornalisti e da numerosi professionisti che provengono da tutta Italia che confezionano trasmissioni gradite a un pubblico sempre più vasto, dai giovani agli anziani. I premi sono dedicati a iniziative e lavori eccellenti, i più apprezzati dai telespettatori nel campo dell’attualità e della cronaca, ma anche in quelli dell’arte, dello sport, della musica, del sociale e della solidarietà, dell’intrattenimento. Roma premia la sua televisione, un’eccellenza, una ricchezza per tutta la città e i suoi abitanti”.